Fallout | la data d’uscita della serie su Prime Video è stata anticipata anche in Italia!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 aprile 2024), lapost – apocalittica ditratta dall’omonimaludica, uscirà sulla piattaforma di Amazon mercoledì 10 aprile, con ben due giorni di anticipo rispetto allacomunicata in precedenza. A confermare quella che per i fan arriva come una graditissima notizia, è l’account X ufficiale dello show, tramite unin cui il protagonista Walton Goggins, che nellainterpreta Ghoul, ringrazia il pubblico per l’affetto The end of the world is coming, just a little sooner than expected., now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ —?? (@on) April 9, 2024è un ...