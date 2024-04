Fagioli | parla lo psicoterapeuta Jarre | “Il mio lavoro con lui non è finito Coltiva la fantasia di andare agli Europei”

(Di martedì 9 aprile 2024) Il rientro al calcio giocato di Nicolòsi avvicina: tra circa 40 giorni terminerà infatti la squalifica del centrocampista della Juventus. Sulle pagine di Tuttosport questa mattinail dottor Paoloche sta seguendonel cuo percorso di recupero. “Partecipa regolarmente ad incontri settimanali, mette in atto tutte le prescrizioni che gli vengono date, continua anche con gli incontri pubblici di testimonianza. Mentre la squalifica calcistica sta quasi per finire, il miocon lui ancora no perché la terapia richiede un periodo minimo di almeno un anno e noi abbiamo iniziato soltanto a ottobre”, ha dichiarato.che insegue un sogno: “Una delle fantasie che luisenza farsi illusione è quella ...

Fagioli, parla lo psicoterapeuta: «Il calcio gli manca, sogna ancora l’Europeo». Le dichiarazioni del dottor Paolo Jarre - Fagioli, parla lo psicoterapeuta: «Il calcio gli manca, sogna ancora l’Europeo». Le dichiarazioni del dottor Paolo Jarre Tuttosport ha intervistato il dottor Paolo Jarre, psicoterapeuta che sta seguen ...juventusnews24

Più talenti e meno ammortamenti (quasi dimezzati), il new deal della Juve - L'ottimismo del club: il non scontato successo dell’aumento di capitale è una mozione di fiducia da parte dei tifosi-investitori ...torino.corriere

Di Livio: «Le squalifiche di Fagioli e Pogba hanno pesato per la Juve» - Angelo Di Livio, ex giocatore della Juve, ha spiegato come le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli abbiano pesato sulla stagione bianconera Angelo Di Livio, a TvPlay, ha parlato della stagione della ...juventusnews24