F1 | Ferrari potrà avere delle chance su alcune piste

(Di martedì 9 aprile 2024) Al termine del GP del Giappone di F1 un felice e ottimista Carlos Sainz ha affermato che laavràdi battere Red Bull su alcuni tracciati La F1 lascia Suzuka e con sè il GP del Giappone con tante conferme e altrettante domande. Ritorno alla vittoria per la Red Bull che si conferma ancora una volta regina di questo dominio motoristico che dura dal 2021. Il team austriaco si è presentato in Giappone con fame e rabbia dopo quanto accaduto in Australia, detto fatto Verstappen e Perez presenziano la terza doppietta su quattro uscite stagionali fin qui. Oltre alla Red Bull, l’altra grande (e a sorpresa) soddisfatta del weekend nipponico è sicuramente la. La Rossa di Maranello non è di certo uscita con le ossa rotte da Suzuka ma anzi ha dimostrato ancora una volta che la SF-24 è una monoposto ...