F1 | Charles Leclerc | “A Imola sfideremo la Red Bull da vicino”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo il Gp di Suzuka, l’ottimismo in casa Ferrari, per un buon inizio di stagione aumenta. Il 3-4° posto di Carlos Sainz ehanno fatto capire agli uomini in rosso di essere, al momento e senza ombra di dubbio, considerando anche la doppietta nel Gp d’Australia, la seconda forza del campionato. A tal proposito, intervistato da Sky Sport,ha detto: “In questo inizio di stagione stiamo facendo il massimo per massimizzare i punti”. Poi ha aggiunto: “Quando arriveranno gli aggiornamenti credo che saremo in grado di sfidarli. Quello sarà il momento in cui li metteremo sotto pressione, sperando di sottrargli più punti possibili. E chissà, magari a fine anno avremo una bella sorpresa”. Il fatto che quindi Carlos Sainz al momento appaia più in palla di lui, non spaventa minimamente ...