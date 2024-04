Ex Ilva | 50 studenti al processo per la morte di operaio 25enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoCirca cinquantadi Taranto, accompagnati da alcuni insegnanti e dal presidente dell’associazione 12 giugno Cosimo Semeraro, questa mattina si sono recati al tribunale di Taranto per manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia di Giacomo Campo, ildella ditta Steel service morto in un incidente sul lavoro il 17 settembre 2016 nello stabilimento exdi Taranto. Oggi era infatti in programma una nuova udienza dela carico di nove imputati (sei alle dipendenze del siderurgico e tre dell’azienda dell’appalto in cui prestava servizio l’) accusati di cooperazione in omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Giacomo Campo morì schiacciato da un rullo di un nastro trasportatore su cui stava ...