Ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia arrestato per mafia e voto di scambio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Brutte notizie dal fronte giudiziario per il partito di Giorgia Meloni,. L’exdi Palermo, Mimmo Russo, è statocon l’accusa di associazione mafiosa,dipolitico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. L’inchiesta condotta dalla Dda è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia. Risultano indagati e ai domiciliari anche il consulente d’azienda Achille Andò e Gregorio Marchese, figlio di Filippo, storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e definito dal gip come la “costola” di Mimmo Russo.Leggi anche: Sondaggi politici: FDI in calo. Giorgia Meloni studia la contromossa contro Salvini Chi è Mimmo Russo Mimmo Russo è considerato ...