Europa League Milan-Roma | Pioli favorito a 1 80 | De Rossi a quota 4 75 per il colpo a San Siro

Tutte le scelte per le sfide che vedranno protagoniste Atalanta, Roma e Milan in Europa League . I dettagli in merito La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno l’andata dei quarti di finale di ... (calcionews24)

Champions League: PSG-Barcellona, la partita del cuore di Luis Enrique. Atletico favorito contro il Dortmund, successo a 1,75 - La seconda serata dei quarti di finale di Champions League ha in Luis Enrique il protagonista principale. Il tecnico nativo di Gijon, domani sera, vivrà la sua.calciomercato

L'Isis minaccia la Champions League: "Uccideteli tutti” - Il gruppo islamico avrebbe messo nel mirino quattro stadi che ospitano le prossime sfide della massima competizione europea. La notizia, secondo Europa Press, è stata confermata anche da Site Intellig ...corrieredellosport

Europa League all’italiana: Milan-Roma da brividi, l’Atalanta per la storia - Poco fortunati in Champions, ma in compenso c'è un'Europa League che vede una forte componente italiana scendere in campo per guadagnarsi la finale: un Milan-Roma da brividi catalizza l'attenzione, ...footballnews24