Euromaster | la manutenzione dell’auto è a portata di un click

(Di martedì 9 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – Da oggi il cambio dell’olio, la sostituzione degli pneumatici o qualsiasi altro intervento legato alladella propria auto è adi. Merito di, che ha appena avviato un servizio di prenotazione digitale che consente di programmare un appuntamento in uno degli oltre 350 centri presenti in Italia attraverso il proprio smartphone, il tablet o il PC. Recarsi in officina, insomma, sarà facile come riservare un tavolo al ristorante o iscriversi a una lezione in palestra. Tutto questo è possibile perchè Google ha inseritonella funzionalità Google Reserve, l’innovativo sistema di prenotazione online del gigante di Mountain View progettato per semplificare la vita degli utenti.Google e il Gruppo Michelin sono da sempre precorritrici e attente ...