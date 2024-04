Euro 2024 | Rosetti ai ct | “Minima interferenza del Var | interverrà solo per chiari errori”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Il designatore degli arbitripei, Roberto, ha incontrato i ct delle nazionali qualificate aa Dusseldorf e ha spiegato l’approccio al Var che vedremo durante il torneo con la frase “per il massimo beneficio”, come riporta il sito ufficiale dell’Uefa: “Vogliamo che arbitri con forte personalità prendano le decisioni in campo. Vogliamo usare i nostri VARquando ci sono prove di un errore”. In sostanza, il Varquando ci sarà evidenza di un chiaro ed evidente errore, così come da iniziale intento al momento dell’introduzione della tecnologia, uno spirito che pian piano si è trasformato a moviola certosina di quanto succede.ha aggiunto: “In caso di ...