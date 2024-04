Euro 2024 | la proposta dell’Uefa | “26 convocati” | ma alcuni ct non vogliono

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Glipei di calciosi avvicinano sempre più. Mentre gli appassionati del pallone si godono le fasi finali dei campionatipei e delle Coppe, l’Uefa lavora per gli ultimi dettagli della rassegna continentale che si terrà in Germania in estate. A pochi mesi dal grande evento, l’Uefa sta valutando la possibilità di aumentare a 26 il numero di giocatoriper glipei di quest’estate in Germania, a seguito di colloqui con i ct della nazionali partecipanti, nel workshop che si è tenuto ieri a Dusseldorf. La nota“L’Uefa ha preso nota delle varie opinioni e dei punti di vista condivisi – è la nota finale– la decisione finale sarà presa nelle prossime settimane“. La questione è stata discussa nell’ambito di un più ampio workshop di ...