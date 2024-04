Espulso il presidente di un’associazione culturale islamica | era l’incubo di Dergano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) L'esasperazione dei residenti della zona. I precedenti penali. E ora il rimpatrio. Nelle scorse ore, gli agenti della Questura hanno eseguito il provvedimento di espulsione emesso dal Ministero dell'Interno per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti del cinquantenne bengalese A.K.,di un'associazionecon sede in via Zambelli e gestore di fatto di una moschea abusiva in uno stabile della strada in zona. Le verifiche Nell’ambito della consueta attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno del radicalismo di matrice religiosa, ulteriormente rafforzata dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre scorso, gli investigatori della sezione Antiterrorismo della Digos e i colleghi dell’Ufficio Immigrazione hanno posto l'attenzione nei mesi scorsi sul cinquantenne, già ...