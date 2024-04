Esposione Suviana | 3 morti e 6 dispersi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 18.06 Sale il bilancio della tragedia di.Al momento ci sarebbero treseie 3 ustionati gravi. L'esplosione in una centrale idroelettrica di, sull'Appennino Bolognese. Ma il bilancio potrebbe salire. Non si sa quanti siano gli operai coinvolti nell'incidente. In corso le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Finora 4 gli ustionati gravi. Sarebbe scoppiato un incendio a 30 metri di profondità. La centrale è tutta sotto il livello del lago. L'esplosione sarebbe avvenuta al piano meno nove.