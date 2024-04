Esplosione Suviana | Meloni | Seguo con apprensione Piantedosi | Tragico bilancio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 aprile 2024) "conla terribile notizia riguardante l'verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di, sull'Appennino Bolognese.". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia, che prosegue: "Tutta la mia vicinanza e quella del Governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi". Vicino ai familiari delle vittime anche il ministro dell'interno, Matteo. "Sto seguendo l'evolversi della situazione e le attività di ricerca dei dispersi. Ringrazio i Vigili del fuoco e tutti coloro che in queste drammatiche ore sono impegnati senza sosta nei soccorsi", ha aggiunto ...