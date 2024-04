Esplosione sott' acqua in una centrale idroelettrica Enel Tre morti e sette dispersi La diga non è salva

Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Momenti drammatici quelli vissuti questa sera in via Ponte di Ferro, a Terracina. Intorno alle 19 e 30 un’ Esplosione ha sventrato una villetta probabilmente a causa ... (dayitalianews)

(Agenzia Vista) Ucraina, 06 marzo 2024 "Credo che io e Kyriakos l' Abbiamo sentita. Abbiamo visto questa esplosione. Ecco con chi Abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpiscono, so che ci sono ... (iltempo)

Un forte terremoto potrebbe verificarsi in America nei prossimi mesi: la previsione: In particolare, hanno preso in considerazione diversi abeti di Douglas che si sono conservati sott'...estremamente energetico proveniente dallo spazio (come un' eruzione solare o la violenta esplosione ...

Barbabietola rossa: sapete perché fa così bene: E che dire delle barbabietole sott'aceto Le trovi in commercio, ma devi stare attenta che non ... noci, formaggio di capra e aceto balsamico per un'esplosione di sapore. Purea di barbabietola rossa. ...