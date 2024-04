Esplosione nel bolognese | partiti anche i vigili del fuoco pisani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Pisa, 9 aprile 2024 –delsonoper Suviana dove oggi pomeriggio (9 aprile 2024) c’è stata un’alla centrale idroelettrica. Il bilancio è gravissimo: 4 morti, 5 feriti e 3 dispersi. E i nostri operatori, specializzati nella ricerca delle persone disperse, sono stati inviati proprio per supportare i colleghi in questo compito. Un’eccellenza pisana: idelsi esercitano di continuo e hanno attrezzature specifiche per il recupero.