Esplosione in una centrale idroelettrica | dispersi e feriti gravi

(Di martedì 9 aprile 2024) Un’si è verificata attorno alle 15 in unadel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Al momento, secondo le prime informazioni, ci sarebbero 4 ustionatie alcuni. Sono in corso le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Almeno 4 i, un uomo di 48 anni è il più grave. Secondo le prime informazioni, pare esserci stato uno scoppio in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino. L’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo della tragedia e prestare le prime cure, per poi trasportare iin ospedale. L'articolo proviene da The Social Post.