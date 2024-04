Esplosione di Suviana | dolore in Toscana Il bacino è meta di escursioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – Lutto einper l’avvenuta aldi, sull’Appennino bolognese. Lì, in località Bargi, c’è una centrale idroelettrica gestita da Enel in cui c’è stata una gravissima. Sarebbero quattro i dispersi, oltre a diversi feriti. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso la sua vicinanza all’Emilia Romagna: “Una forteè avvenuta nel sottosuolo della centrale elettrica di, al confine con la, con feriti gravi e dispersi. Esprimo la massima vicinanza e ringrazio tutti i vigili del fuoco, forze di polizia e soccorritori impegnati”. C’è ansia e preoccupazione in provincia di Pistoia, la provincia più vicina al luogo ...