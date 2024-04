Esplosione centrale Suviana | vigili del fuoco | «Nei locali molto fumo e alte temperature»

Un' Esplosione si è verificata attorno alle 15 nella centrale idroelettrica Enel del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino in provincia di Bologna. Sarebbero al meno ... (leggo)

Esplosione a Bologna oggi nel bacino di Suviana in una centrale idroelettrica : l'incidente si sarebbe verificato al livello 9, l' incendio è avvenuto a 30 metri di profondità. Gli aggiornamenti in ... (fanpage)

Esplosione nella centrale di Suviana: 3 morti e 6 dispersi - Un generatore è esploso nel pomeriggio di oggi nella centrale idroelettrica nel Comune di Camugnano, nel bacino di Suviana.lanotiziagiornale

Esplosione diga Suviana, al momento tre morti 6 dispersi e tre feriti - “Seguo con preoccupazione e ansia le notizie che arrivano dal bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese, dove una grave Esplosione nella più grande centrale idroelettrica dell’Emilia-Romagna ha ...chiamamicitta

Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, la più potente dell'Emilia-Romagna: come funziona il bacino di Suviana - La diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta nell'incidente. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'Esplosione è avvenuta in una centrale di pompaggio e turbinaggio che si ...ilmessaggero