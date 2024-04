Esplosione alla centrale nel bacino di Suviana | 3 morti | 5 feriti | 4 dispersi «Scoppiata turbina all' ottavo piano in profondità» Mattarella | «Sia fatta piena luce sull' incidente»

Sono tre i morti , 4 gli operai dispersi e 5 i feriti gravi in un' Esplosione , forse provocata da un incendio, avvenuta attorno alle 15 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di... (ilmattino)

Disastrosa Esplosione a 30 metri di profondità in una centrale sull'Appennino in Emilia-Romagna. Il gravissimo incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 15 di oggi, martedì 9 aprile, in una ... (today)