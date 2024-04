Esplosione alla centrale | le immagini della diga dall’elicottero dei vigili del fuoco | il video

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024)terribili, quelle dell’idroelettrica di Bargi nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino in provincia di Bologna. Il bilancio è drammatico e, nonostante la gravità, purtroppo ancora provvisorio: ci sono 4 morti accertati e tre dispersi, oltre a cinque feriti ricoverati negli ospedali di Parma, Cesena, Forlì e Pisa. Lo ha riferito in queste ore il prefetto di Bologna Attilio Visconti, sul posto col sindaco metropolitano Matteo Lepore e Francesco Notaro, direttore regionale deidel. Il più grave dei feriti si trova all’ospedale Bufalini di Cesena ed è in prognosi riservata, nel reparto grandi ustionati. Nello stesso ospedale è ricoverato anche un altro operaio che nell’incidente ha riportato un’ustione a una mano di minore gravità ...