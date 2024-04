Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi | la più potente dell' Emilia-Romagna | come funziona il bacino di Suviana

Lo scoppio intorno alle 15 nel bacino artificiale sull'Appennino Bolognese, al momento ci sono 3 morti, cinque feriti, 4 dispersi. Per Enel la causa sarebbe un incendio che ha interessato un ... (tg24.sky)

Disastrosa Esplosione in una centrale sull'Appennino in Emilia-Romagna. Il gravissimo incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 15 di oggi, martedì 9 aprile, in una delle due centrali ... (today)