Esplosione alla centrale elettrica della diga di Suviana | morti 4 operai | 3 dispersi I pompieri si calano con le bombole di ossigeno – Il video

(Di martedì 9 aprile 2024) Si aggrava il bilancio dell’che martedì pomeriggio, intorno alle 15, si è verificata nellaidrodel bacino artificiale di, sull’Appenino Bolognese, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Sono almeno 4 ie 3 ancora i, mentre 5 persone risultano gravemente ferite. I 12 lavoratori coinvolti sarebbero quasi tutti appartenenti a ditte esternesocietà. Tra loro, un ex dipendente Enel che lavorava come consulente per le ditte appaltatrici. Il più grave dei cinque feriti è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, nel reparto grandi ustionati in prognosi riservata. Nella stessa struttura anche un suo collega, che ha rimediato una ustione a una mano e si trova in osservazione breve intensiva. Sul posto sono arrivate ...