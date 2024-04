Esplosione alla centrale di Bargi sul lago di Suviana | a Bologna | 7 dispersi LIVE

(Di martedì 9 aprile 2024) L’si è verificata intorno alle 15 in unaidroelettrica del bacino artificiale di, sull'Appennino Bolognese. Enel ha spiegato che l'incendio ha interessato un trasformatore. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 4 ustionati gravi e 7. Pare fossero in corso lavori di manutenzione. I vigili del fuoco: "L'incidente sotto illlo dell'acqua: c'è parecchio fumo, fatichiamo a entrare nei locali"

Tre elisoccorso in volo, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. L’impianto a Bargi, nel comune di Camugnano, è dell’ Enel . Il sindaco: “Un incendio a 30 metri di profondità”. I locali dove è ... (bologna.repubblica)

Tre elisoccorso in volo, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. L’impianto a Bargi, nel comune di Camugnano, è dell’ Enel . Il sindaco: “Un incendio a 30 metri di profondità”. I locali dove è ... (bologna.repubblica)

Esplosione alla centrale di Bargi, la testimonianza: “Gran boato e fumo, l’aria era irrespirabile” - Simone Cappi, titolare del ristorante La Spiaggetta sul bacino di Suviana, racconta: “Gli operai come ogni giorno erano stati da me in pausa pranzo”. E ancora: “I soccorsi sono stati tempestivi” ...ilrestodelcarlino

Esplosione in una centrale idroelettrica, la prefettura di Bologna: 7 dispersi e 3 ustionati - Secondo quanto riferito dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, alla centrale erano in corso lavori di manutenzione. La centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano, è di proprietà dell ...editorialedomani

Bologna, Esplosione alla centrale di Suviana: 4 feriti gravi e 6 dispersi - Nell'Esplosione avvenuta nella centrale di Suviana in provincia di Bologna sono rimaste ferite quattro persone ...notizie