Esplosione alla centrale di Bargi | la testimonianza | “Gran boato e fumo | l’aria era irrespirabile”

(Di martedì 9 aprile 2024) Camugnano (Bologna), 9 aprile 2024 - L'di, nel bacino di Suviana - che ha provocato dieci feriti e 6 dispersi - ha scosso tutto il circondario. Tra i primi ad accorrere per dare una mano è stato Simone Cappi, titolare del ristorante La Spiaggetta, dove come ogni giorno, poco prima che si scatenasse il finimondo, gli operai dellaerano andati a mangiare in pausa pranzo. "Si è sentito un- racconta Cappi - è salito une l'aria è diventata. I soccorsi sono stati tempestivi: hanno subito chiesto la collaborazione delle persone del luogo e noi abbiamo portato dell'acqua nel piazzale dove vengono ...