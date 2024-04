Esplosione al bacino di Suviana | sull’Appennino bolognese | situazione in evoluzione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 aprile 2024) Martedì drammatico aldi, dove si è verificata un’. Ci sarebbero dieci ustionati, alcuni gravi, almeno sei persone sarebbero disperse e sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri, giunti sul posto assieme alla polizia locale e al 118. Lo scoppio si è verificato, in base alle prime informazioni, in una delle due centrali elettriche che regolano ila 30 metri di profondità. L’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo dell’evento e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale.