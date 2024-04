Esplosione al bacino artificiale di Suviana | il bilancio è drammatico

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 aprile 2024) Èildell’avvenuta martedì attorno alle 15 in una centrale idroelettrica di Bargi deldi, sull’Appennino bolognese. Ilprovvisorio è di 4 morti, 5 ustionati gravi e 3 dispersi. L’incidente si è verificato sotto il livello dell’acqua. “L’di una turbina è avvenuta all’ottavo piano ribassato, mentre al nono piano si è registrata un’inondazione dovuta a un tubo di raffreddamento della turbina che ha allagato il locale per parecchi metri”, ha spiegato il prefetto di Bologna Attilio Visconti. C’è ancora parecchio fumo e i soccorritori fanno ancora fatica a entrare. I corpi si trovano a meno 40 metri di profondità. In azione 12 squadre dei vigili del fuoco.