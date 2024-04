Esplode una centrale idroelettrica nel bolognese | 4 ustionati e 6 dispersi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Esplosione intorno alle 15 in unadel bacino di Suviana, nell'Appennino. Al momento, si apprende di quattrogravi e sei. Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Camugnano e si sono alzati in volo tre mezzi dell'elisoccorso. Il bilancio è in corso di aggiornamento perché ci sarebbero ancora persone da portare fuori dall'impianto. Secondo le prime informazioni l'esplosione sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina

Esplosione in una centrale idroelettrica a Suviana: 4 ustionati gravi e 6 dispersi il bilancio provvisorio - A Suviana, nell'Appennino Bolognese, una centrale idroelettrica è esplosa intorno alle 15 di oggi martedì 9 aprile, provocando 4 ustionati gravi e 6 dispersi.

