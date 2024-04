Esplode una centrale idroelettrica nel bolognese | 10 ustionati e 6 dispersi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Esplosione intorno alle 15 in unadel bacino di Suviana, nell'Appennino.Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Camugnano e si sono alzati in volo tre mezzi dell'elisoccorso. Il bilancio è in corso di aggiornamento perché ci sarebbero ancora persone da portare fuori dall'impianto. Secondo le prime informazioni l'esplosione sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina. Nellaelettrica di Suviana, secondo le prime informazioni, si è verificato uno scoppio nel piano dove si trovano i trasformatori. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, intervistato da e'TV-Rete 7. Turturici ha aggiunto che al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause dell'incidente. Sarebbe di dieci, ...