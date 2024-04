(Di martedì 9 aprile 2024) Incidente a, dove laidroelettrica, per ragioni ancora sconosciute, è esplosa causando almeno 3e 4 dispersi. Difficoltà nei soccorsi a causa dell'allagamento deie del fumo

Momenti di terrore si susseguono da questo pomeriggio a Bologna . Un’esplosione si è verificata intorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino ... (ildifforme)

Incidente a Suviana , dove la centrale idroelettrica, per ragioni ancora sconosciute, è esplosa causando almeno 4 morti e 5 dispersi. Difficoltà nei soccorsi a causa dell'allagamento dei locali e del ... (ilgiornale)

Esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana: 4 morti, 3 dispersi e 5 ustionati gravissimi. «Incendio al piano meno otto, scoppiata turbina» - Si trattava di lavori non di manutenzione ma di messa in opera di adeguamenti della centrale e purtroppo una turbina è esplosa», spiega il prefetto di Bologna, Attilio Visconti. Pare che oggi ci fosse ...msn

Esplosione alla centrale idroelettrica, l'ipotesi del surriscaldamento di un componente elettrico - "Una centrale idroelettrica è fatta di niente e la macchina idraulica, in quanto tale, può rompersi, ma non Esplodere né incendiarsi, non c'è combustibile. Di caldo c'è solo il sistema elettrico" spie ...rainews

Il collaudo, l'esplosione, poi l'incendio: cosa è successo a Suviana - Il boato proveniente dalla centrale idroelettrica di Bargi è stato causato da un incendio a 30 metri di profondità, sotto il livello dell'acqua. Il prefetto di Bologna: "È esplosa una turbina". Più di ...ilgiornale