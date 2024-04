Esa | l’Italia tornerà a cercare la vita su Marte

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 9 aprile 2024) Segnatevelo in agenda, l'appuntamento è per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2028. È questa, infatti, la finestra di lancio - dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) - scelta dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la partenza della missione Exomars 2028 che porterà suun rover, il Rosalind Franklin che andrà atracce di, passata o presente, sul pianeta rosso o, meglio, nel suo sottosuolo.L'Esa, infatti ha confermato di aver finalmente "scongelato" la missione, nata in collaborazione con la Roscosmos russa e inizialmente prevista per il 2018 ma più volte rimandata, ultimamente anche a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Dopo aver trovato un accordo con la Nasa, al quale lavorava da tempo, l'Esa ha fatto sapere di aver concluso con un contratto, del valore complessivo di circa 522 milioni ...