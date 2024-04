Entra nella fontana di piazza della Repubblica | daspo a un ragazzo di 24 anni

Forfait Alcaraz, a Monte Carlo Entra Sonego - Carlos Alcaraz non sarà a Monte-Carlo per l'infortunio al braccio destro. "Ho cercato di recuperare fino all'ultimo, ma ho un problema al muscolo pronatore che mi impedisce di giocare" ha scritto sui ...informazione

Pneumococco, in arrivo un vaccino "disegnato" per adulti e anziani - Roma, 9 apr. (askanews) - Contro lo pneumococco è in arrivo un'innovazione specifica per la protezione degli adulti e degli anziani. La società farmaceutica MSD ha infatti annunciato i risultati posit ...libero

Noi Moderati-Forza Italia si fa, ma i totiani prendono tempo - GENOVA - "Popolari, liberali, riformisti, annusatevi". Non è il titolo di un film ma il semi disco verde del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rispetto all'avvicinamento, sempre più concreto ...primocanale