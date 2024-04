Enrico Varriale al processo per stalking | “Le ho dato uno schiaffo | ma lei quella sera mi è saltata addosso”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 aprile 2024)alper: “Le houno” Il giornalistaha ammesso di aver colpito con unola donna che lo ha denunciato per una serie di aggressioni verbali culminate con una vera e propria violenza fisica avvenuta a Roma nell’agosto del 2021. Arrivato in tribunale per l’udienza delche lo vede accusato die lesioni personali ai danni della ex,ha dichiarato: “Ammetto di averla colpita con unoe ancora mi pento per quanto ho fatto, l’errore più grande della mia vita ma l’episodio violento è stato questo, il resto che racconta lei è falso”. “So di avere commesso un errore di cui mi ...