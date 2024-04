Enrico Varriale a processo per violenze sulla ex | “Le ho dato uno schiaffo Ma il resto è falso”

(Di martedì 9 aprile 2024) "Le hounoed è stato l'errore più grande della mia vita", queste le parole diche si è difeso nel corso delche lo vede imputato per lesioni e stalking alla ex.

