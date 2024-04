Enrico Varriale a processo per stalking | “L’ho schiaffeggiata | ma lei…”

(Di martedì 9 aprile 2024) Il giornalista sportivo Rai,, aper. Respinge tutte le accuse, tranne quello in cui la vittima dice di essere stata. “colpita con uno schiaffo, sono pentito. Ma quella sera mi saltò addosso”. La donna che lo ha denunciato, ha raccontato diverse aggressioni verbali, culminate con una vera e propria violenza fisica avvenuta a Roma nell’agosto del 2021.Leggi anche: Addio a Paolo Pininfarina, erede della storica firma di design. Aveva 65 anni Ilè stato ascoltato in tribunale nelper cui è accusato die lesioni personali ai danni dell’ex compagna. La donna lo ha denunciato per una serie di aggressioni verbali e una violenza ...

Enrico Varriale al processo per stalking : “Le ho dato uno schiaffo ” Il giornalista Enrico Varriale ha ammesso di aver colpito con uno schiaffo la donna che lo ha denunciato per una serie di ... (tpi)

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Enrico Varriale , durante il processo che lo vede indagato per lesioni e stalking nei confronti dell’ex, ha ammesso di aver dato uno schiaffo alla sua ex compagna che ... (dayitalianews)

Enrico Varriale e il processo per stalking, la testimonianza in aula: “Ammetto di averla colpita con uno schiaffo, il resto è falso” - Il giornalista Enrico Varriale a processo per stalking e lesioni, la testimonianza in aula: "Uno schiaffo, il resto è falso" ...tag24

Enrico Varriale al processo per stalking: “Le ho dato uno schiaffo” - Arrivato in tribunale per l’udienza del processo che lo vede accusato di stalking e lesioni personali ai danni della ex, Varriale ha dichiarato: “Ammetto di averla colpita con uno schiaffo e ancora mi ...tpi

Enrico Varriale a processo per stalking e lesioni alla ex: "Le chiederei scusa per lo schiaffo, ma non le ho mai fatto altro" - "So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita - ha aggiunto Varriale davanti al giudice monocratico - Le donne, come sempre ho detto, non si toccano neanche con un fiore: la pari ...notizie.tiscali