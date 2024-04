Enrico Varriale a processo per lesioni e stalking alla ex | “Le ho dato solo uno schiaffo”

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024, durante ilche lo vede indagato pernei confronti dell’ex, ha ammesso di averunosua ex compagna che l’ha denunciato nell’estate del 2022 e che è disposto a chiederle scusa, se lei fosse stata presente in aula. Come riportato da Fanpage ha però negato di averle sputato addosso, ritenendolo uno gesto schifoso che lui non farebbe mai. Non ha detto nulla invece delle abrasioni al collo e delle ferite riportate ddonna e testimoniate anche dai referti medici. La presunta aggressione e la denunciae la donna avevano iniziato a frequentarsi nell’ottobre del 2020 e la violenta lite sarebbe poi scoppiata il 6 ...

