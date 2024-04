Enrico Papi torna con La Pupa e il Secchione | in giuria Paola Barale | Aldo Montano e Candida Morvillo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 aprile 2024)in prima serata su Italia 1 con Lae il: in. Protagonisti delle sei puntate 18 concorrenti tra i 19 e i 28 anni Da mercoledì 10 aprile in prima serata su Italia 1, al via la nuova edizione del reality comedy Lae il. Conduce, il conduttore con cui il programma ha fatto il suo esordio in Italia. Prodotto da Endemol Shine Italy, Lae ilmette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al ...