(Di martedì 9 aprile 2024) Ventotto mesi. Tanto è passato dall’ultimo rivolo di fumo uscito dalla ciminera. Nel mezzo, una riconversione al turbogas e un’altra all’idrogeno verde saltate per i costi eccessivi, e un fiume di parole poche volte seguite dai fatti. Ora però, per l’area dell’ex centraledi Vallegrande sembra veramente arrivata la svolta. Il colosso dell’energia ha lanciato ieri ladiper l’acquisizione e la riqualificazione produttiva di circadella Montale. Una procedura che sarà relativamente veloce – le adesioni dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 10 giugno attraverso il portale internet corporate..it – rivolta alle aziende di tutti i settori produttivi (esclusi solo gli ambiti di attività di produzione di energia elettrica; ...

Enel, quindici ettari per l’industria. Ecco la manifestazione di interesse - Il colosso dell’energia pubblica l’avviso per individuare le aziende cui affidare le aree dismesse. Lanzetta: "Nuova vita per un sito che ha rappresentato molto per il sistema energetico nazionale".lanazione

La Spezia, lanciato avviso per le manifestazioni di interesse per le aree ex centrale Enel: a disposizione quindici ettari - Il direttore di Italia Group Enel: "Sondaggio di alcuni imprenditori". Il 10 giugno inizierà il vaglio delle proposte ...telenord

Ex centrale Enel Spezia, 15 ettari a disposizione delle imprese - quindici ettari occupati dall'ex centrale Enel della Spezia a disposizione di nuovi insediamenti imprenditoriali. (ANSA) ...ansa