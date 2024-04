Elia Viviani rivive la caduta alla Parigi-Roubaix | “Il casco è esploso ma mi ha salvato la vita”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024), coinvolto in unadi gruppo nella-Rouvaix a pochi chilometri dpartenza, non ha riportato gravi conseguenze grazie al caschetto indossato in corsa: "Ha permesso che l'urto non raggiungesse la mia testa" ha sottolineato il campione veneto sui social. Ripartirà subito per altre gare, in Canada, dove preparerà l'incredibile rincorsa al sogno più bello: la terza medaglia olimpica consecutiva.