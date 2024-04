Educazione all’autonomia finanziaria a scuola | presentata proposta di legge | “Gettare le basi per l’indipendenza economica delle donne”

(Di martedì 9 aprile 2024) "leper l'indipendenzaè fondamentale. La miadiva in questa direzione: prevede che l'insegnamento scolastico dell'civica assuma a riferimento la tematica dell'al contrasto della violenza di genere e dell'". L'articolo .

autonomia differenziata e Europee, intreccio esplosivo. Forza Italia e Lega sempre più ai ferri corti - Il possibile dibattito in Consiglio regionale sponda alla “mossa” degli azzurri e di Occhiuto di frenare il Ddl Calderoli. Mentre i due partiti si scambiano ancora “dispetti” ...corrieredellacalabria

Mediobanca: lettera a clienti Premier su rischi cripto, "alta rischiosita' e volatilita'" - Strumenti non rientrano in attivita' consulenza banca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Mediobanca avvisa i clienti di Premier sui rischi degli investimenti in criptovalute. Con un'iniziat ...borsaitaliana

Autismo, la sfida dell'autonomia. Questa sera People in esterna - GENOVA - 'People' va in trasferta e dal ristorante Luna Blu di via Fontevivo alla Spezia racconterà martedì 9 aprile, a partire dalle 21, le storie di inclusione, autonomia di alcune delle associazion ...primocanale