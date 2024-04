Edoardo Franco all’Isola dei Famosi | boom sui social | tutti pazzi per lo chef varesino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 aprile 2024 – È tra i vip, ma non è così famoso. O meglio, non lo era fino a ieri sera. Dopo qualche ora di tv, durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei, in onda in prima serata su Canale 5,, 27 anni, è già una star. Il, ex vincitore di MasterItalia, ha già conquistato tantissimi telespettatori: è simpatico, spontaneo e a suo agio di fronte le telecamere. Il suo modo di fare fa sorridere e regala assist perfetti per creare nuovi meme sui. Non si prende troppo sul serio e accetta i suoi limiti, come quando arriva ultimo alla prova leader, dopo essere rimasto impietosamente incastrato sotto un tronco.piace anche in studio, dove Vladimir Luxuria conduce il programma affiancata dagli ...