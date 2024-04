Ecuador | l' ex vicepresidente Jorge Glas tenta il suicidio in carcere | sarebbe ricoverato in ospedale

L'ex vicepresidente dell' Ecuador , Jorge Glas , sarebbe ricoverato in ospedale dopo aver tenta to il suicidio in carcere , secondo quanto riportano media locali. In un primo momento il portale Primicias ... (quotidiano)

Ecuador, l'ex vice-presidente Glas tenta il suicidio in carcere - L’ex vicepresidente dell’Ecuador Jorge Glas, secondo quanto riferiscono media locali, avrebbe tentato il suicidio in carcere con una overdose di farmaci ansiolitici. Glas è stato arrestato nel fine ...globalist

