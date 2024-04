Eclissi totale di Sole in Canada e Stati Uniti | le spettacolari immagini della Nasa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) L’disi è conclusa neglie in. Il fenomeno, ancora visibile per circa un’ora in forma parziale, è terminato alle 21.46 (ora italiana) nella provincia canadese di Terranova, dopo avere ‘lasciato’ il Maine alle 21.41. Ledalla- L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.