Eclissi solare all’IndyCar in Indianapolis | i motori e la natura

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando si tratta di poter rendere un evento sportivo tanto atteso ancora più spettacolare, gli americani non si contengono mai e cercano sempre di rendere queste gare le più spettacolari, leggendarie e mozzafiato possibili.inc’è stata un’che ha reso memorabile la gara Sembra un’esagerazione, ma intanto è quello che gli americani cercano sempre di fare e, nella maggior parte dei casi, ci riescono. Giusto ieri, l’8 aprile, si è tenuta la gara di IndyCar Series, si può dire la versione esclusivamente americana della Formula 1. Proprio di territorio americano si parla, e se è vero che spesso e volentieri gli americani ci tengono a fare spettacolo, come nel caso di Joey Gase che ha lanciato il paraurti addosso al collega, allo stesso tempo riescono anche a creare delle occasioni ...

L’Eclissi totale di Sole vista dalla Stazione Spaziale Internazionale - Milano, 9 apr. (askanews) – In queste immagini diffuse dalla Nasa lo spettacolo della Eclissi totale di Sole vista dalla Stazione spaziale internazionale.askanews

Eclissi solare, il momento in cui le Cascate del Niagara vengono avvolte nell'oscurità tra lo stupore dei presenti - Il video mostra lo spettacolo dell’Eclissi solare ripreso dalle Cascate del Niagara dove migliaia di persone hanno assistito al fenomeno astronomico.la7

Quando ci sarà la prossima Eclissi di Sole in Italia e dove sarà visibile: tutte le date - Nei prossimi anni in Europa si verificheranno tre Eclissi solari a distanza di poco tempo l'una dall'altra. Due di queste appariranno come quasi totali in Italia, e durante l'ultima, che si verificher ...youmedia.fanpage