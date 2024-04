Eclissi di Sole in Italia | quando ci sarà? Le date

L’ Eclissi totale di Sole si è conclusa negli Stati Uniti e in Canada . Il fenomeno, ancora visibile per circa un’ora in forma parziale, è terminato alle 21.46 (ora italiana) nella provincia canadese ... (ilfattoquotidiano)

L'Eclissi totale di Sole sul Texas vista dallo spazio - Porta l'Eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024 in classe con la School edition della diretta della serie "Il Cielo in Salotto", con i telescopi Timeanddate dall'America e gli esperti astronomi in… ...informazione

Folgiero, nel 2035 in acqua la prima nave a zero emissione - "Nel 2035 avremo messo in acqua la prima nave a zero emissione". Lo ha annunciato l'ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in videocollegamento dagli Stati Uniti con Selecting Italy, l'evento per at ...ansa

Quando ci saranno le prossime Eclissi solari Preparatevi, 3 saranno vicine a noi! - Dopo la spettacolare “Eclissi del secolo” di ieri, arriveranno presto tre Eclissi parziali in Italia: ecco le date da segnare sul calendario.greenme