“Eccola qua Tonia” Naufraga ‘sparita’ all’Isola dei Famosi | cosa si è scoperto adesso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) L‘Isola dei2024 è iniziata ma c’è già una polemica in corso. O meglio, un giallo. RiguardaRomano, lache insieme ad altri 4 nip (Peppe Di Napoli il pescivendolo, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la modella Khady Gueye) sarebbe dovuta essere presentata nella puntata d’esordio del reality, quella di lunedì 8 aprile. Puntata in cui Vladimir Luxuria ha però comunicato che laè fuori per problemi di salute. “Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta,, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”, ha detto la conduttrice in diretta. La mattina successiva, come abbiamo raccontato anche noi e come anticipato dal sito Fanpage, la famiglia ha fatto sapere che ...