Ecco il manifesto elettorale di Ursula von der Leyen | profonda sterzata a destra

(Di martedì 9 aprile 2024)Von derrilancia la sua candidatura alla presidenza della Commissione e lo fa decisamente verso, toccando punti quali la difesa dell'Unione e l'immigrazione. Lo fa dal palco del congresso di Nea Democratia ad Atene, dove forse qualche anno fa da presidente della commissione e da tedesca avrebbe parlato di altro, di conti da onorare, di salvataggi, di Troika. Ma i tempi sono cambiati, la Grecia è uscita con fatica dalla sua crisi decennale e le priorità per l'Europa ora sono altre, come appunto la sicurezza delle frontiere, la guerra che incombe da est, e la necessità di un esercito europeo. «La nostra prossima frontiera in Europa è la difesa e la sicurezza collettiva, una questione sulla quale non può esserci un ritorno all'innocenza», ha detto la presidente della Commissione, «dobbiamo aumentare collettivamente la ...

Per la sanità del futuro “occorre un modello che non si limiti a cura re la patologia, ma che si prenda cura del paziente nella sua totalità; un modello centrato sul malato e non sulla malattia”. ... (formiche)

Cerreto d’Esi (Ancona), 1 febbraio 2024 - Calo demografico? Con il 2024, l’amministrazione comunale lancia la novità: il manifesto per i Nuovi nati . Mercoledì mattina il via al l’iniziativa con ... (ilrestodelcarlino)

Tu critichi, io querelo: a Roma l’iniziativa di Anpi e Articolo 21 - ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.ilmanifesto

Patologie del piede: Ecco le sei più diffuse - Come si manifestaPer confermare la lesione spesso si chiede al paziente di sollevarsi sulle punte: compare un forte dolore e in genere la rottura si manifesta per problemi degenerativi o come ...repubblica

Atleti, calciatori, ciclisti: Ecco “I giusti nello sport” contro le persecuzioni - Venti storie scritte da otto autori, a cura di Gino Cervi. Presentazione martedì pomeriggio nel Salone Teresiano ...laprovinciapavese.gelocal