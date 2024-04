Ecco i più penalizzati | Proprietari diffidenti verso famiglie e stranieri E i separati arrancano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Affitti,quali sono le categorie più penalizzate tra coloro che cercano una casa: persone separate, chi ha figli e chi ha un cognome straniero. Secondo quanto emerso dall’indagine condotta da Comune e Unimore, c’è diffidenza, da parte deil’origine dei richiedenti echi ha dei bambini. Un bel problema, se si considera che il 60% delle persone alla ricerca di un alloggio ha almeno un figlio. Tra le ragioni principali per cui non si riesce a trovare un affitto, infatti, ci sono "i prezzi troppo elevati" e "la diffidenza deichi ha usi e abitudini diverse dalle persone autoctone e la presenza di figli, soprattutto se si tratta di minori". Colpisce poi che, tra quanti sono urgentemente in cerca di una casa oggi, ben il 23 per cento lo fa a ...