Ecco come funzionano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nonostante le battaglie per i propri diritti che procede senza sosta, camminare la notte da sole per strada, le donne non lo possono ancora fare in maniera del tutto tranquilla. Inutile negarlo, tornare a casa senza nessuno a una certa ora è ancora molto pericoloso. Non dovrebbe esserlo, ma la realtà, al momento, è ancora questa. Il fatto che sia ingiusto, non impedisce che succeda ancora di finire vittima di aggressioni, molestie e stupri, eventi che fanno nascere in tutte le donne un sentimento di paura che non le abbandona mai. ...