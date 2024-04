Eccellenza In alto vincono tutte tranne l’Urbino il Montefano si dimostra famelico per la Civitanovese tanta ‘Buonavoglia’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) Il ritorno del campionato ha detto chiaramente chevogliono conoscere faccia a faccia chi è davvero la più forte. In coda l’Azzurra Colli è ritornata in gioco. Per l’ultima posizione si prospetta un trittico di giornate sull’altalena dell’incertezza VALLESINA, 9 marzo 2024 – Ale sue longitudini, il campionato dinon sembra ancora volerci offrire spiragli per delinearne a pieno la sua fisionomia. Dalla prima, all’ultima posizione, visti i risultati della ventisettesima, nessun verdetto rimane facilmente immaginabile di qui alla fine. Il tutto, nonostante le sole tre giornate che ci separano dalla chiusura dei conti. Considerando la lotta per essere direttamente promossi in serie D, quel che è accaduto nelle sfide diè ...