Eccellenza Il Montefano sul finale di stagione Gigli | Adesso viene il bello»

(Di martedì 9 aprile 2024) "Orail". È quanto dice Lorenzo, diesse della capolista, dopo la vittoria sull’Urbino e in vista della sfida a Civitanova, seconda forza dell’a un punto dalla vetta. "Tanti sacrifici – aggiunge – sono stati fatti proprio per queste ultime tre gare". I viola hanno battuto l’Urbino che ha dimostrato appieno il suo valore. "Abbiamo lottato centrando una vittoria meritata. Chi è entrato ha fatto la differenza, ciò significa che il gruppo è forte e che l’allenatore ha lavorato bene". Oltre alla vittoria, c’è un altro aspetto che ha fatto piacere a Nico Mariani, tecnico dei viola, della vittoria sull’Urbino. "Il gruppo, la grande famiglia viola, la voglia di arrivare insieme al risultato, la capacità di soffrire con la squadra, la panchina e lo stadio. Chi è entrato ...

Il gol di Alla a 6 minuti dalla fine vale la seconda vittoria di fila e il settimo risultato utile: sorpassata la Civitanovese in vetta. I biancorossi, in 10 dal 25? per l’espulsione del portiere ... (vallesina.tv)

"È innanzitutto un match point per i playoff garantiti dalla vittoria, ma è anche una partita che può darci quella consapevolezza per il finale". Nico Mariani , allenatore della capolista ... (sport.quotidiano)

Papa nel primo tempo, Latini e Guzzini nella ripresa: i viola di Mariani mantengono la vetta alla vigilia del big match contro la Civitanovese Montefano , 7 aprile 2024 – Il Montefano non si ferma ... (vallesina.tv)

Eccellenza - La pausa di tre settimane non ha arrugginito la brillantezza del gioiellino Chiesanuova e non ha offuscato i sogni di primato. La magica annata dei biancorossi infatti è ripresa come era terminata, va ...msn

Tre sigilli e il sogno del Montefano continua - Eccellenza - Piegato l'Urbino in una domenica praticamente perfetta di Lorenzo Cervigni Tre sigilli per battere l'Urbino e continuare la corsa alla Serie D. Domenica perfetta per il Montefano, che res ...youtvrs

Eccellenza e Promozione: i risultati dei match delle squadre fermane - CALCIO - In Eccellenza il Montegranaro fa suo il derby contro il Montegiorgio mentre il Monturano viene sconfitto dal Chiesanuova. In promozione il Rapagnano batte il P.to S. Elpidio mentre perdono Pa ...cronachefermane